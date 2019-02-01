Бронирование отелей и гостиниц

Онлайн сервис Ostrovok.ru делает доступным бронирование гостиниц по всему миру. Своим клиентам мы предоставляем возможность забронировать отель всего за одну минуту. Причем сделать это можно как через сайт, так и по телефону, а также на планшете или с мобильного телефона.

С Островком можно быть уверенным в том, что за услугу бронирования не будет переплачено ни рубля. Наоборот, благодаря взаимовыгодным условиям сотрудничества с отелями, нередко, цена бывает даже несколько ниже, чем на официальном сайте.

Мы заботимся о своих клиентах и предлагаем несколько вариантов оплаты забронированного номера. Это можно сделать на сайте или в отеле, заплатить всю сумму целиком или внести предоплату.

Кроме того, можно оформить бронирование без кредитной карты. Вы просто вводите данные гостей, даты планируемой поездки, свои пожелания и получаете ваучер. Таким образом, можно обеспечить себе гарантированное проживание в понравившемся отеле без предоплаты. А сумму за проживание вы выплачиваете отелю при заселении. Это очень удобно, если есть планы поехать в «пиковый» сезон в ту или иную страну, а оплатить номер заранее просто нет возможности. К тому же, в этом случае нет необходимости привязывать данные своей кредитной карты к планируемой поездке.