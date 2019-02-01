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Москва
Здание на Кутузовском проспекте — одна из семи сталинских высоток. Сейчас здесь отель, а в боковых флигелях обычные квартиры. В холле отеля выставлен уникальный макет Москвы 1977 года. Посмотреть может любой желающий.
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Бронирование отелей и гостиниц

Онлайн сервис Ostrovok.ru делает доступным бронирование гостиниц по всему миру. Своим клиентам мы предоставляем возможность забронировать отель всего за одну минуту. Причем сделать это можно как через сайт, так и по телефону, а также на планшете или с мобильного телефона.

С Островком можно быть уверенным в том, что за услугу бронирования не будет переплачено ни рубля. Наоборот, благодаря взаимовыгодным условиям сотрудничества с отелями, нередко, цена бывает даже несколько ниже, чем на официальном сайте.

Мы заботимся о своих клиентах и предлагаем несколько вариантов оплаты забронированного номера. Это можно сделать на сайте или в отеле, заплатить всю сумму целиком или внести предоплату.

Кроме того, можно оформить бронирование без кредитной карты. Вы просто вводите данные гостей, даты планируемой поездки, свои пожелания и получаете ваучер. Таким образом, можно обеспечить себе гарантированное проживание в понравившемся отеле без предоплаты. А сумму за проживание вы выплачиваете отелю при заселении. Это очень удобно, если есть планы поехать в «пиковый» сезон в ту или иную страну, а оплатить номер заранее просто нет возможности. К тому же, в этом случае нет необходимости привязывать данные своей кредитной карты к планируемой поездке.

Стоит также отметить, что на некоторые номера и отели мы предлагаем выгодные условия отмены — если поездка вдруг сорвется, вы не пострадаете материально.

Выбирая Островок, вы гарантируете себе огромный выбор отелей, апартаментов, хостелов по всему миру. Всего на нашем сайте можно найти свыше 900 000 вариантов даже в самых отдаленных и экзотических уголках мира. Можно выгодно забронировать подходящий номер в Москве, Петербурге и других популярных европейских и российских городах, а можно найти уединенное бунгало на экзотическом острове в Тихом океане и отправиться туда. Островок предлагает своим клиентам полную свободу передвижения.

Ostrovok.ru любит каждого своего клиента и за каждое бронирование начисляет специальные баллы, которые затем можно будет потратить с выгодой. Узнать подробнее об этой и других акциях компании, а также получить консультацию по любому вопросу, помощь в бронировании номера и при заселении можно у специалистов нашей круглосуточной службы поддержки.

Ostrovok.ru – доступное и выгодное бронирование отелей по всему миру. Без комиссии.

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