Онежский Замок 3*

Очень красивое и удобное расположение. Полное соответствие информации на сайте реальности. Чисто, уютно, все необходимое есть, все работает. В холлах на этажах, на лестницах развешаны картины. много очень интересных, красивых, их можно даже купить. Завтрак добротный. Приветливая девушка на ресепшн, заселение без всякой волокиты. Мы очень довольны! Благо дарим!

Не огорчило, но стОит отметить для улучшения работы. 1. В холлах постоянно пахнет едой, иногда навязчиво. 2. Wi-fi требует авторизации каждый раз, когда выбираешь гостиничный wi-fi.