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Бронирование отелей Гостиницы России Гостиницы Петрозаводска Онежский Замок 3*

Онежский Замок 3*

улица Федосовой, 44, Петрозаводск 1515 м от центра

от 4165 руб.
Цена за ночь
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Удобства в отеле

Сауна

Факс и ксерокс

Кондиционер

Лифт

Прокат автомобилей

Люкс для новобрачных

Гладильные принадлежности

Бесплатный Wi-Fi

Размещение подходит для семей/детей

на немецком

Завтрак

Парковка

Бассейн

Трансфер от аэропорта

Все услуги и удобства
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улица Федосовой, 44, Петрозаводск
1515 м от центра

Рейтинг TripAdvisor
4,00
96 отзывов

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2 гостей

Отзывы гостей

Средняя оценка гостей - 8,80

Alexander
2014-07-15T07:53:00+00:00

Завтрак.

Сауну не предоставили. Сказали, что нужно заказывать заранее.

Elvira
2015-06-14T16:19:00+00:00

Отдыхом в отеле остались довольны. Уютно, тихо, спокойно.

Отсутствие по близости магазинов с целью приобретения сигарет.

Tamara
2014-08-12T15:48:00+00:00

Достойно, романтично, с изюминкой. Мечтаем вернуться.

Испытываем самые добрые чувства. Стояла несвойственная этому месту жара и подумывали о кондиционере.

Mariya
2019-06-24T08:09:00+00:00

шикарный отель на берегу залива. рекомендую!

Snezhana
2019-05-06T17:45:00+00:00

Очень красивое и удобное расположение. Полное соответствие информации на сайте реальности. Чисто, уютно, все необходимое есть, все работает. В холлах на этажах, на лестницах развешаны картины. много очень интересных, красивых, их можно даже купить. Завтрак добротный. Приветливая девушка на ресепшн, заселение без всякой волокиты. Мы очень довольны! Благо дарим!

Не огорчило, но стОит отметить для улучшения работы. 1. В холлах постоянно пахнет едой, иногда навязчиво. 2. Wi-fi требует авторизации каждый раз, когда выбираешь гостиничный wi-fi.

Vyacheslav
2018-06-11T12:58:00+00:00

Выход на балкон для курения (номер 31)

Отсутствие одноразовых тапочек

Marina
2017-07-07T04:21:00+00:00

Расположение великолепное - вид на озеро, набережная, постоянное ощущение праздника.

Ekaterina
2016-03-10T09:30:00+00:00

Бронировали номер премиум, очень порадовала площадь номера, балкон, вид из окна, наличие чайника в номере. Вкусные завтраки, приветливый персонал, парковка включена в стоимость

Если гулять пешком, то расположение отеля не очень удобное, достаточно далеко от цента. Очень не понравился Душ в номере категории премиум, поддон с завеской, неужели нельзя поставить нормальную душевую кабинку?

Ivan
2015-12-04T15:58:00+00:00

Сервис и интерьер

Anton
2015-10-15T16:17:00+00:00

Вид из окна, просторный балкон, звук волн и крики чаек, шведский стол.

Sergey
2015-06-14T20:58:00+00:00

Набережная Онежского озера - прекрасное место для прогулок. Хороший завтрак. Чистота.

Yuriy
2014-07-05T18:09:00+00:00

Очень понравилось, что отель находится на набережной. Чисто, вежливо. Очень понравилось в трактире Онежский замок. Вполне вкусно. Общее впечатление хорошее, если вздумаю ехать в Петрозаводск, опять остановлюсь в этом отеле.

до транспорта все таки необходимо довольно много пройти. Хотя мне, как человеку впервые посетившему Петрозаводск, было интересно прогуливаться по этому разнообразному по застройке и вполне продуманному с точки зрения пешего туриста городу, очень кстати располагаются скамейки. Жаль только, что не все под навесом.

Elizaveta
2014-04-02T17:13:00+00:00

Замечательный отель!! Мы отдыхали в конце марта, было очень холодно, поэтому в гостинице провели чуть больше времени, чем обычно в поездках. Во-первых, отель прямо на берегу Онежского озера, рядом с набережной. Очень внимательный обходительный персонал - было ощущение, что именно нас здесь очень ждали)) . Есть возможность начать день бодро: с сауны и бассейна (очень чисто!!!) - это входит в оплату номера. завтрак - "шведский стол" вполне достаточный, без изысков, но вкусно. Ресторанчик симпатичный, кухню особо не распробовали, так как обедали-ужинали в городе, но паста здесь вкусная). Номер понравился: уютно, оформлен в стиле народных карельских традиций, очень чисто, удобные кровати, функциональная мебель, есть холодильник, чайник, ТВ. Отель нам понравился - уже начали рекомендовать друзьям!

Сын немного расстроился, что в номере не смог заходить в интернет, хотя Wi-Fi в гостинице есть. Это не огорчило, но немного мешало - очень грязная дорога от гостиницы в город.

Dmitry
2014-02-11T05:06:00+00:00

Очень даже. Лето вообще, наверное, красота.

Звукоизоляция номеров.

Nikita
2013-12-03T05:49:00+00:00

Очень чисто, уютно. Номера хорошие, новые, стильные. Всё понравилось.

Irina
2013-08-11T07:07:00+00:00

Прекрасный отель. Очень понравились уютные размеры, великолепное расположение и прекрасный персонал. Отдельное спасибо администратору (к сожалению не узнала как зовут девушку), работавшую 4 августа 2013. Чисто, красиво, из окон прекрасный вид. В номере есть все, что нужно. Отличные завтраки. Ни одной претензии!

Sergey
2013-01-09T05:33:00+00:00

Отличный вид из окна, близко от набережной, отличный сервис, чистые и очень ухоженные номера. Завтрак включен в цену номера.

Идти пешком к отелю из города не очень удобно, т.к. дорожка почищена только у отеля, а до нее надо идти по дороге.

Oleg
2012-11-21T07:05:00+00:00

чисто уютно хорошо. лучшее соотношение цена/качество

Расположение

Отель «Онежский замок» располагается в историческом и культурном центре Петрозаводска, на самом берегу Онежского озера. Рядом с отелем находятся многочисленные кафе и рестораны. До городского железнодорожного вокзала гости могут доехать всего за 15 минут, а до аэропорта - за 30.

В отеле

Отель «Онежский замок» является идеальным местом для знакомства с Карелией и отдыха на Онежском озере. В отеле имеется ресторан, где подаются разнообразные блюда европейской и национальной кухни. Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак.

Также к вашим услугам небольшой бассейн и сауна. Персонал круглосуточной стойки регистрации предоставит вам необходимую туристическую информацию и поможет с заказом экскурсий. На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. В отеле имеется бесплатная парковка.

Описание номеров

Отель «Онежский замок» предлагает гостям 32 современных номера различных категорий. Все номера имеют индивидуальный декор. Они оборудованы телефоном, телевизором и ванной комнатой с туалетными принадлежностями.

Все услуги и удобства

  • Красота и здоровье
    Сауна, Спа-центр
  • Бизнес
    Факс и ксерокс
  • Общее
    Кондиционер, Круглосуточная стойка регистрации, Отель для некурящих, Отопление, Стиральная машина, Сувенирный магазин, Ускоренная регистрация заезда и выезда, Экскурсионное бюро, Сад, Телевизор в лобби, Ранняя регистрация заезда, Поздняя регистрация выезда, Курение запрещено на всей территории
  • Доступность
    Лифт, Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями
  • Развлечения
    Прокат автомобилей, Караоке, Пеший туризм
  • В номерах
    Люкс для новобрачных, Номера для некурящих, Обслуживание номеров, Телевизор, Фен, Душ/Ванна, Ванна, Халат, Постельное белье, Москитная сетка, Тапочки
  • Услуги и удобства
    Гладильные принадлежности, Гладильные услуги, Прачечная, Хранение багажа, Услуга «звонок - будильник», Телефон, Утюг
  • Интернет
    Бесплатный Wi-Fi, Доступ в интернет
  • Дети
    Размещение подходит для семей/детей
  • Персонал говорит
    на немецком, на русском, на английском
  • Питание
    Завтрак, Кафе, Возможен полный пансион, Возможен полупансион, Ресторан, Холодильник
  • Парковка
    Парковка
  • Бассейн и пляж
    Бассейн, Открытый бассейн, Полотенца для пляжа/бассейна, Рядом с пляжем
  • Трансфер
    Трансфер от аэропорта

Важная информация

Размещение с детьми и информация о дополнительных кроватях

Плата за дополнительную кровать: 1,600.00 RUB за ночь.

Количество дополнительных кроватей зависит от категории номера. Необходимо ознакомиться с информацией о вместимости выбранного номера.

Питание

Цена дополнительного завтрака: 350.00 RUB на человека. Информация о типе питания, включенном в стоимость, указана в деталях тарифа.

Домашние животные

Размещение домашних животных допускается за дополнительную плату.

Особые условия проживания

Если для въезда в страну вам требуется виза, ваш отель в большинстве случаев предоставит вам необходимые документы для ее получения. За более подробной информацией обращайтесь в отель, контактная информация указана в подтверждении бронирования. За эти услуги может взиматься дополнительная плата, даже в случае последующей отмены бронирования. Все договоренности осуществляются исключительно между вами и отелем.

Дополнительная информация

Регистрация заезда с 14:00:00

Регистрация выезда до 12:00:00

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